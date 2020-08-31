Голливудская актриса Эмма Робертс долгое время скрывала свое особое состояние и только 30 августа решилась продемонстрировать миру, что таки беременна. На фотографиях она обнимает большой живот, а рядом с ней сидит ее любимый Гаррет Хедлунд.

29-летняя звезда кино опубликовала семейные кадры в своем инстаграме. В заметке она отметила, что ожидает появление мальчика. Еще в июне в СМИ появились слухи, что женщина беременна первенцем.

Напомним Звезда "Американской истории ужасов" Эмма Робертс беременна первенцем, – СМИ

"Я и двое моих любимых парней", – написала актриса. На снимках она одета в очаровательное белое платье, которое подчеркивало ее формы, а ее любимый выбрал темные джинсы, белую футболку и желтый кардиган сверху. Пара выглядела невероятно счастливой и влюбленной.

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Фанаты отнюдь не ожидали такого искреннего признания любимой актрисы, поэтому сразу засыпали знаменитость поздравлениями и "подарили" ей больше миллиона лайков. Среди тех, кто поздравил звезду в комментариях, можно увидеть звездную тетю Эммы – Джулию Робертс со словами "Люблю вас", а также Лиа Мишель, Сару Полсон, Аквафину и многих других.

Напомним, что 29-летняя Эмма и 35-летний Гаретт находятся в отношениях с марта 2019 года. Тогда их заметили в районе Серебряного озера в Лос-Анджелесе. Пара прогуливалась, держась за руки. Сначала между ними была только дружба и симпатия, но потом все переросло в роман. Пара не любит афишировать личную жизнь и держит ее подальше от посторонних глаз. Ранее СМИ писали об их разрыве, однако влюбленные не давали никаких комментариев по этому поводу. До Гаррета Хедлунда Эмма Робертс 8 лет находилась в отношениях с Эваном Питерсом. Для молодых родителей Эммы и Гаррета ребенок будет первым.