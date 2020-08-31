Голлівудська актриса Емма Робертс довгий час приховувала свій особливий стан і лише 30 серпня наважилась продемонструвати світу, що таки вагітна. На фотографіях вона обіймає чималий живіт, а поруч з нею сидить її коханий Гаррет Хедлунд.

29-річна зірка кіно опублікувала сімейні кадри у своєму інстаграмі. У дописі вона зазначила, що очікує на появу хлопчика. Ще у червні в ЗМІ з'явились чутки, що жінка вагітна первістком.

Нагадаємо Зірка "Американської історії жахів" Емма Робертс вагітна первістком, – ЗМІ

"Я і двоє моїх улюблених хлопців", – написала актриса. На знімках вона одягнена у чарівній білій сукні, що підкреслювала її форми, а її коханий обрав темні джинси, білу футболку та жовтий кардиган поверх. Пара виглядала неймовірно щасливою та закоханою.

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Фанати аж ніяк не очікували на таке щире зізнання улюбленої актриси, тому одразу записали знаменитість привітаннями та "подарували" їй більше мільйона вподобань. Серед тих, хто привітав зірку в коментарях, можна побачити зіркову тітку Емми – Джулію Робертс зі словами "Люблю вас", а також Ліа Мішель, Сару Полсон, Аквафіну та багатьох інших.

Нагадаємо, що 29-річна Емма та 35-річний Гаретт перебувають у стосунках з березня 2019 року. Тоді їх помітили в районі Срібного озера в Лос-Анджелесі. Пара прогулювалася, тримаючись за руки. Спершу між ними була тільки дружба та симпатія, але згодом все переросло у роман. Пара не любить афішувати особисте життя та тримає його подалі від сторонніх очей. Раніше ЗМІ писали про їхній розрив, проте закохані не давали жодних коментарів з цього приводу. До Гаррета Хедлунда Емма Робертс 8 років перебувала у стосунках із Еваном Пітерсом. Для молодих батьків Емми та Гаррета дитина стане першою.