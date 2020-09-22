В декабре прошлого года американская актриса Эмма Стоун обручилась с Дэйвом Маккари. Они отложили свадьбу из-за пандемии коронавируса, однако пресса все больше распускает слухи о тайной свадьбе и даже беременности актрисы.

Весной этого года одна из самых высокооплачиваемых американских актрис Эмма Стоун должна была выйти замуж за комика Дэйва Маккари, и пандемия помешала их планам. Но СМИ утверждают, что пара уже поженилась, и даже ждет ребенка. Об этом сообщает The Daily Mail.

К теме Вдова Лучано Паваротти вышла замуж после 9-месячного романа: свадебные фото

Американское издание сообщило о том, что на улицах Лос-Анджелеса их видели с кольцами на безымянных пальцах. Также на шоу Hello Sunshine актриса жестикулировала руками, поэтому внимательные зрители заметили обручальное кольцо.

На этот раз пару заподозрили в сокрытии беременности. Эмму видели одетую в оверсайз-комбинезом, поэтому казалось, что она ждет ребенка. Слухи подогрела и дизайнер Това Малибу, которая в своем инстаграме сказала, что видела, как Стоун проходит мимо ее дома, а ее живот был кругленький.

Все эти новости позволили прессе заявить, что пандемия не помешала влюбленным жениться и даже готовиться впервые стать родителями. Однако, никаких официальных заявлений от пары еще не поступало.

О романе Эммы Стоун и Дэйва Маккари

Дэйв Маккари – американский комик, писатель и режиссер шоу Saturday Night Live. Эмма Стоун начала встречаться с ним еще три года назад, но не рассказывала об отношениях официально. Пара подтвердила роман на совместном выходе на премии SAG Awards в Лос-Анджелесе.

В конце 2019 года Дэйв сделал любимой предложение и рассказал об этом в соцсетях. Если брак все же состоялся, то для обоих влюбленных он стал первым.