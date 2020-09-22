Вдова итальянского оперного певца Лучано Паваротти Николетта Мантовани вышла замуж во второй раз. Свадьбу кинопродюсер сыграла с финансистом Альберто Тинарелли, роман с которым длился всего 9 месяцев.

Один из величайших теноров XX века умер от рака в 2007 году. В браке со второй женой Николеттой Мантовани он прожил четыре года, воспитывая общую 17-летнюю дочь Элис. Как информирует издание Hola, через 13 лет после смерти любимого вдова Лучано Паваротти решилась выйти замуж во второй раз.

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Венчание 50-летней Николетты Мантовани и 52-летнего финансиста Альберто Тинарелли состоялось в церкви Святого Антония Падуанского в Болонье. На церемонии присутствовали только родные и близкие пары.

Для свадьбы Николетта Мантовани выбрала роскошное нежно-голубое платье по фигуре с кружевом и смелым декольте, подчеркнув талию атласным поясом с бантом. Волшебный образ она дополнила серебристыми туфлями-лодочками на высоком каблуке, укладкой с локонами и легким макияжем. В руках невеста держала букет с розами, а из аксессуаров выбрала очки с черной оправой и нежную серебряную подвеску.

Жених Альберто Тинарелли появился в сдержанном черном костюме, белой рубашке и с атласным галстуком. Молодожены не скрывали своих чувств перед гостями свадьбы и целовались, не стесняясь камер.



Вдова Лучано Паваротти вышла замуж во второй раз / Фото Getty Images

Что известно о романе вдовы Лучано Паваротти с финансистом?

Пара познакомилась всего 9 месяцев назад в компании друзей. Недавно Николетта Мантовани заявляла, что не готова идти под венец во второй раз, так как Лучано Паваротти был любовью всей ее жизни. Однако после встречи с Альберто Тинарелли ее взгляды поменялись.

"У меня не было цели выйти замуж, однако после встречи с Альберто появилось безумное желание это сделать. Мы решили обвенчаться в церкви, чтобы заявить о своей любви перед Богом... Альберто делает меня по-настоящему счастливой. Это глубокая любовь, настоящая магия", – объяснила вдова Лучано Паваротти в одном из интервью.