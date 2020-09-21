Сегодня, 21 сентября, Влад Яма и его жена Лилия празднуют годовщину свадьбы. Ровно шесть лет назад влюбленные официально зарегистрировали свой брак.

По случаю особого праздника пара устроила танцы прямо в море. Танцовщик и судья "Танцев со звездами" отправился вместе с семьей на отдых на море. На личной странице в инстаграме хореограф радостно делится яркими фотографиями.

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Ровно шесть лет назад Влад и Лилия официально стали семьей. Ежедневно их любовь становится сильнее, чувства – горячее. Супруги воспитывают сына Леона и наслаждается каждым моментом. Чтобы запечатлеть в памяти особые моменты, пара часто устраивает фотосессии.

Влад и Лилия танцуют в море

На этот раз Влад и Лилия станцевали в море. Звездная жена надела красивое платье бежевого цвета, которое развевал ветер. Длинные роскошные волосы она уложила ровно, а на лице сделала макияж в естественных тонах с акцентом на глазах. Влад позировал рядом с любимой в стильных темных брюках и белой рубашке.

Надеюсь, на "чугунную свадьбу" можно и без материальных подарков. Официальному счастью сегодня 6 лет! Люблю! Лучшее – впереди!

– написал в заметке Влад.



Влад Яма потанцевал с женой в море / Instagram / @vladyama_official



Влад Яма с женой Лилией / Instagram / @vladyama_official

Лилия тоже поделилась с подписчиками эффектным фото. Она показала момент по выполнению зажигательного джайва и поздравила любимого с праздником.

"Джайвуем" и "румбуем" уже 6 лет. Настоящий джайв впереди. Люблю. Ценю. Спасибо.

– написала в заметке женщина.



Влад и Лилия танцуют в море / Instagram / @liliya_yama