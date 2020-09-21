Сьогодні, 21 вересня, Влад Яма та його дружина Лілія святкують річницю весілля. Рівно шість років тому закохані офіційно зареєстрували свій шлюб.

З нагоди особливого свята пара влаштувала танці прямо у морі. Танцівник та суддя "Танців з зірками" вирушив разом із сім'єю на відпочинок на море. На особистій сторінці в інстаграмі хореограф радо ділиться яскравими світлинами.

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Рівно шість років тому Влад та Лілія офіційно стали сім'єю. Щодня їхнє кохання стає сильнішим, почуття – палкішими. Подружжя виховує сина Леона і насолоджується кожним моментом. Щоб закарбувати в пам'яті особливі миті, пара часто влаштовує фотосесії.

Влад та Лілія танцюють в морі

Цього разу Влад та Лілія станцювати в морі. Зіркова дружина одягнула красиву сукню бежевого кольору, яку гарно розвівав вітер. Довге розкішне волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж у природних відтінках з акцентом на очах. Влад позував поруч із коханою у стильних темних штанах та білій сорочці.

Сподіваюся, на "чавунне весілля" можна і без матеріальних подарунків. Офіційному щастю сьогодні 6 років! Кохаю! Найраще – попереду!

– написав в дописі Влад.



Влад Яма потанцював з дружиною в морі / Instagram / @vladyama_official



Влад Яма з дружиною Лілією / Instagram / @vladyama_official

Лілія також поділилася з підписниками ефектним фото. Вона показала момент із виконання запального джайву та привітала коханого зі святом.

"Джайвуємо" і "румбуємо" вже 6 років. Справжній джайв попереду. Кохаю. Ціную. Дякую.

– написала в дописі жінка.



Влад та Лілія танцюють в морі / Instagram / @liliya_yama