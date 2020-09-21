Український танцівник Влад Яма тиждень тому вирушив з сім'єю на море. Суддя шоу "Танців з зірками" не приховує свого особистого життя і ділиться з підписниками чудовими знімками з відпочинку.

Незмінний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма в перерві між зйомками вирушив на море разом з дружиною Ліліаною, сином Леоном та батьками. Вони відвідують різні мальовничі місця, а цього разу танцівник поділився чарівними фото на сторінці в інстаграмі.

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Подружжя відвідало рожеве солоне Генічеське озеро, що розташоване в Херсонській області. Зіркова пара зробила яскраву фотосесію. Ліліана позувала в чорному кроп-топі та джинсових мінішортах і захопила підписників стрункою фігурою. Танцівник для фотосету обрав блакитну футболку та шорти з принтом.

У підписі до фото Влад пожартував про різницю між тим, як фотографуються дівчата та хлопці. "Дівчинка: – Сфотографуй, будь ласка… – Так, щоб ноги довгі були… – Тепер трохи крупніше, від колін… – Ще більше… Хлопчик: – А мене – просто щоб сіль було видно".

Дружина похвалила Влада в коментарях: "Ну молодець же, впорався!". Відгук залишили й інші користувачі: "Яка красива пара! Дивитись на вас – одне задоволення", "Фото – круті", "Обожнюю це місце", "Бомбезні фото".

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