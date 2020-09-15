Хореограф та незмінний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма не приховує особисте життя від прихильників та часто публікує кадри зі своєю дружиною та сином. Молода сім’я вирішила зібратися на море в оксамитовий сезон зі своїми батьками.

Влад Яма на своїй особистій сторінці в інстаграмі опублікував кадр, на якому щаслива родина позувала на пляжі Азовського моря.

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А ми на море. 10 годин на авто – і три покоління Ям продовжили собі літо! Разом і в любові! Викупалися, подивилися шоу дельфінів, йдемо смажити рибку,

– написав хореограф.

На відпочинок разом з Владом Ямою вирушила його дружина Ліліана, син Леон та його батьки. Зіркове подружжя зупинилися на Бірючому острові – косі, що розташована в Азовському морі.

Влад та Ліліана не лише разом прогулялися узбережжям та налюбувалися заходом сонця, але й не прокинулися о 6 ранку, аби побачити схід сонця. Кадрами з ранкової прогулянки суддя шоу "Танці з зірками" поділився у своїх інстаграм-сторіс.



Влад Яма з дружиною Ліліаною / Instagram-Stories