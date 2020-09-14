Модель, молода кохана італійського бізнесмена Джанлуки Ваккі Шерон Фонсека очікує на появу первістка, який має народитися вже зовсім скоро. Дівчина отримує задоволення від кожної миті особливого стану та намагається зафіксувати їх на камеру.

27-річна Шерон готується до пологів, часу до яких залишається все менше. На особистій інстаграм-сторінці обраниця 52-річного "мільйонера-танцівника" активно ділиться світлинами, які робить під час вагітності.

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Модель не втрачає популярності і ділиться з 3-мільйонною аудиторією підписників яскравими кадрами. Для кожної жінки вагітність – це особливий та трепетний період у житті, який хочеться запам'ятати назавжди. Саме тому Фонсека урізноманітнює свої будні та приміряє вбрання, які гарно підкреслюють її чималий животик.

Образ Шерон Фонсеки

Кохана Ваккі постала перед камерою у total black look. Вона одягнула стильні велосипедки і чорну сорочку, яку зав'язала над животиком. Таким чином красуня сповна продемонструвала свою вагітність.

Волосся модель вклала у природні локони, а на обличчі зробила легкий макіяж у нюдових відтінках. Доповнила аутфіт золотими сережками, годинником, розкішними перснями та сонцезахисними окулярами з темними лінзами.

У дописі під фото дівчина зізналася, що велосипедки під час вагітності стали для неї справжньою знахідкою, адже дуже зручні.



Шерон Фонсека у чорних велосипедках і сорочці / Instagram / @sharfonseca



Вагітна Шерон Фонсека / Instagram / @sharfonseca