Модель, молодая возлюбленная итальянского бизнесмена Джанлуки Вакки Шэрон Фонсека ожидает появления первенца, который должен родиться уже совсем скоро. Девушка получает удовольствие от каждого мгновения особого положения и пытается запечатлеть их на камеру.

27-летняя Шэрон готовится к родам, времени до которых остается все меньше. На личной инстаграм-странице избранница 52-летнего "миллионера-танцовщика" активно делится фотографиями, которые делает во время беременности.

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Модель не теряет популярность и делится с 3-миллионной аудиторией подписчиков яркими кадрами. Для каждой женщины беременность – это особый и трепетный период в жизни, который хочется запомнить навсегда. Именно поэтому Фонсека разнообразит свои будни и примеряет наряды, которые хорошо подчеркивают ее большой животик.

Образ Шэрон Фонсеки

Возлюбленная Вакки предстала перед камерой в total black look. Она надела стильные велосипедки и черную рубашку, которую завязала над животиком. Таким образом красавица сполна продемонстрировала свою беременность.

Волосы модель уложила в естественные локоны, а на лице сделала легкий макияж в нюдовых оттенках. Дополнила аутфит золотыми серьгами, часами, роскошными перстнями и солнцезащитными очками с темными линзами.

В посте под фото девушка призналась, что велосипедки во время беременности стали для нее настоящей находкой, так как очень удобные.



Шэрон Фонсека в черных велосипедах и рубашке / Instagram / @sharfonseca



Беременная Шэрон Фонсека / Instagram / @sharfonseca