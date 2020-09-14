На последних месяцах беременности: возлюбленная Джанлуки Вакки похвасталась немалым животиком
Модель, молодая возлюбленная итальянского бизнесмена Джанлуки Вакки Шэрон Фонсека ожидает появления первенца, который должен родиться уже совсем скоро. Девушка получает удовольствие от каждого мгновения особого положения и пытается запечатлеть их на камеру.
27-летняя Шэрон готовится к родам, времени до которых остается все меньше. На личной инстаграм-странице избранница 52-летнего "миллионера-танцовщика" активно делится фотографиями, которые делает во время беременности.
Читайте также "Танцующий миллионер" Джанлука Вакки рассекретил пол первенца – милое видео
Модель не теряет популярность и делится с 3-миллионной аудиторией подписчиков яркими кадрами. Для каждой женщины беременность – это особый и трепетный период в жизни, который хочется запомнить навсегда. Именно поэтому Фонсека разнообразит свои будни и примеряет наряды, которые хорошо подчеркивают ее большой животик.
Образ Шэрон Фонсеки
Возлюбленная Вакки предстала перед камерой в total black look. Она надела стильные велосипедки и черную рубашку, которую завязала над животиком. Таким образом красавица сполна продемонстрировала свою беременность.
Волосы модель уложила в естественные локоны, а на лице сделала легкий макияж в нюдовых оттенках. Дополнила аутфит золотыми серьгами, часами, роскошными перстнями и солнцезащитными очками с темными линзами.
В посте под фото девушка призналась, что велосипедки во время беременности стали для нее настоящей находкой, так как очень удобные.
Шэрон Фонсека в черных велосипедах и рубашке / Instagram / @sharfonseca
Беременная Шэрон Фонсека / Instagram / @sharfonseca