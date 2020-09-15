Хореограф и неизменный судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма не скрывает личную жизнь от поклонников и часто публикует кадры со своей женой и сыном. Молодая семья решила собраться на море в бархатный сезон со своими родителями.

Влад Яма на своей личной странице в инстаграме опубликовал кадр, на котором счастливая семья позировала на пляже Азовского моря.

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А мы на море. 10 часов на авто – и три поколения Ям продлили себе лето! Вместе и в любви! Искупались, посмотрели шоу дельфинов, идем жарить рыбку,

– написал хореограф.

На отдых вместе с Владом Ямой отправились его жена Лилиана, сын Леон и его родители. Звездные супруги остановились на Бирючем острове – косе, расположенной в Азовском море.

Влад и Лилиана не только вместе прогулялись по побережью и полюбовались заходом солнца, но и проснулись в 6 утра, чтобы увидеть восход солнца. Кадрами с утренней прогулки судья шоу "Танцы со звездами" поделился в своих инстаграм-сторис.



Влад Яма с женой Лилианой / Instagram-Stories