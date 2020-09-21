Украинский танцовщик Влад Яма неделю назад отправился с семьей на море. Судья шоу "Танцев со звездами" не скрывает своей личной жизни и делится с подписчиками замечательными снимками с отдыха.

Бессменный судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма в перерыве между съемками отправился на море вместе с женой Лилианой, сыном Леоном и родителями. Они посещают различные живописные места, а на этот раз танцовщик поделился волшебными фото на странице в инстаграме.

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Супруги посетили розовое соленое Геническое озеро, расположенное в Херсонской области. Звездная пара сделала яркую фотосессию. Лилиана позировала в черном кроп-топе и джинсовых минишортах и восхитила подписчиков стройной фигурой. Танцовщик для фотосета выбрал голубую футболку и шорты с принтом.

В подписи к фото Влад пошутил о разнице между тем, как фотографируются девушки и парни. "Девочка: – Сфотографируй, пожалуйста... – Так, чтобы ноги длинные были... – Теперь чуть крупнее, от колен... – Еще больше... Мальчик: – А меня – просто чтобы соль было видно".

Жена похвалила Влада в комментариях: "Ну молодец же, справился!". Отзыв оставили и другие пользователи: "Какая красивая пара! Смотреть на вас – одно удовольствие", "Фото – крутые", "Обожаю это место", "Бомбезные фото".

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