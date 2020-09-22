Вдова італійського оперного співака Лучано Паваротті Ніколетта Мантовані одружилась вдруге. Весілля кінопродюсерка зіграла з фінансистом Альберто Тінареллі, роман з яким тривав всього 9 місяців.

Один з найвидатніших тенорів XX століття помер від раку 2007 року. У шлюбі з другою дружиною Ніколеттою Мантовані він прожив чотири роки, виховуючи спільну 17-річну доньку Еліс. Як інформує видання Hola, за 13 років після смерті коханого вдова Лучано Паваротті наважилась одружитись вдруге.

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Вінчання 50-річної Ніколетти Мантовані та 52-річного фінансиста Альберто Тінареллі відбулось у церкві Святого Антонія Падуанського в Болоньї. На церемонії були присутні лише рідні та близькі пари.

Для весілля Ніколетта Мантовані обрала розкішну ніжно-блакитну сукню по фігурі з мереживом і сміливим декольте, підкресливши талію атласним поясом з бантом. Чарівний образ вона доповнила сріблястими туфлями-човниками на високих підборах, укладкою з локонами та легким макіяжем. У руках наречена тримала весільний букет з трояндами, а з аксесуарів обрала окуляри з чорною оправою та ніжну срібну підвіску.

Наречений Альберто Тінареллі постав у стриманому чорному костюмі, білій сорочці та з атласною краваткою. Молодята не приховували своїх почуттів перед гостями весілля та цілувались, не соромлячись камер.



Вдова Лучано Паваротті одружилась вдруге / Фото Getty Images

Що відомо про роман вдови Лучано Паваротті з фінансистом?

Пара познайомилась лише 9 місяців тому в компанії друзів. Нещодавно Ніколетта Мантовані заявляла, що не готова йти під вінець вдруге, адже Лучано Паваротті був коханням всього її життя. Однак після зустрічі з Альберто Тінареллі її погляди змінились.

"У мене не було мети одружитись, проте після зустрічі з Альберто з'явилося шалене бажання це зробити. Ми вирішили обвінчатися в церкві, щоб заявити про свою любов перед Богом… Альберто робить мене по-справжньому щасливою. Це глибока любов, справжня магія", – пояснила вдова Лучано Паваротті в одному з інтерв'ю.