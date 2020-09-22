У грудні минулого року американська акторка Емма Стоун заручилась за Дейвом Маккарі. Вони відклали весілля через пандемію коронавірусу, однак преса все більше розпускає чутки щодо таємного весілля та навіть вагітності акторки.

Навесні цього року одна з найоплачуваніших американських акторок Емма Стоун мала вийти заміж за коміка Дейва Маккарі, та пандемія завадила їхнім планам. Але ЗМІ стверджують, що пара вже одружилась, та й навіть чекає дитину. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Американське видання повідомило про те, що на вулицях Лос-Анджелеса їх бачили з обручками на безіменних пальцях. Також на шоу Hello Sunshine акторка жестикулювала руками, тому уважні глядачі помітили обручку.

Цього разу пару запідозрили у приховуванні вагітності. Емму бачили одягнену в оверсайз-комбінезом, тому здавалося, що вона чекає дитину. Чутки підігріла й дизайнер Това Малібу, яка в своєму інстаграмі сказала, що бачила, як Стоун проходить повз її будинок, а її живіт був кругленький.

Всі ці новини дали можливість пресі заявити, що пандемія не завадила закоханим одружитися та навіть готуватися вперше стати батьками. Однак, ніяких офіційних заяв від пари ще не надходило.

Про роман Емми Стоун та Дейва Маккарі

Дейв Маккарі – американський комік, письменник та режисер шоу Saturday Night Live. Емма Стоун почала зустрічатися з ним ще три роки тому, але не розповідала про стосунки офіційно. Пара підтвердила роман на спільному виході на премії SAG Awards у Лос-Анджелесі.

Наприкінці 2019 року Дейв освідчився коханій й розповів про це у соцмережах. Якщо шлюб все ж відбувся, то для обох закоханих він став першим.