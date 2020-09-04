Мерьем Узерли, актриса "Великолепного века", сейчас на пятом месяце беременности. Женщина ждет уже второго ребенка. У нее родится дочь.

Радостную новость о беременности Мерьем Узерли сообщило издание Sozcu. Актриса, сыгравшая главную роль в популярном турецком сериале "Великолепный век. Роксолана", находится на пятом месяце беременности.

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Мерьем рассказала, что у нее родится девочка. Ее 6-летняя дочь, Лара, что родилась в феврале 2014 года, очень хотела братика или сестричку.

Пятый месяц беременности. По воле судьбы новый человек прилетит в этот мир в январе. У меня родится девочка. Лара давно хотела брата или сестричку. Берегите свою семью,

– призналась Мерьем.



Мерьем Узерли ожидает рождения второй дочери / Instagram / @meryemuzerlimeryem

Пока неизвестно, кто отец ребенка. Мерьем Узерли вместе с дочерью Ларой проживает в Берлине.