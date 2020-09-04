Американская супермодель и актриса Синди Кроуфорд вчера, 3 сентября, поздравила дочь Кайю Гербер с днем рождения. К поздравлению женщина добавила яркую фотографию с детства Кайи.

Вчера, 3 сентября, свой 19-ый день рождения праздновала модель Кайя Гербер. Ее мать, Синди Кроуфорд, опубликовала детские фото Кайи в инстаграме и расстрогала сеть.

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На фотографии маленькая Кайя изображена в образе принцессы. Она одета в розовое платье и мило улыбается.

С днем ​​рождения мою уже не такую ​​маленькую, но принцессу! Желаю тебе здоровья, счастья и быть уверенной в том, чтобы становиться лучшей версией себя! Очень горжусь той женщиной, которой ты становишься,

– поздравила Синди дочь.

Также она опубликовала еще один снимок с Кайей. На нем девочка сидит за столиком в белом пушистом колпачке, а Синди стоит возле нее.

С днем рождения модель Кайю Гербер в комментариях поздравило множество людей, в том числе и звездные друзья Кроуфорд. "Ты полностью должна гордиться собой, как мамой, твоя дочь такая умная, сострадательная и очаровательная. Яблоко от яблони...", "С днем рождения, я так горжусь тобой", "Это очень мило".



Маленькая Кайя Гербер с мамой Синди Кроуфорд / Instagram / @cindycrawford