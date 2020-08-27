Эмили Ратажковски, Белла Хадид и Кайя Гербер на обложке сентябрьского Vogue: захватывающие фото
Сентябрьский выпуск Vogue посвящен надежде. Ради этого все 26 изданий объединились под одной тематикой. Для его итальянского выпуска снялись такие известные модели, как Эмили Ратажковски, Белла Хадид, Кайя Гербер и другие.
Анна Винтур, главный редактор Vogue, отметила, что всем нам нужна надежда, особенно в настоящий период. Именно поэтому 26 изданий журналов объединились под одной темой, надеясь объединить и читателей по всему миру с позитивным видением будущего. Фото опубликованы на инстаграм-страницах моделей.
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Каждое издание Vogue поднимает важные социальные темы: провокационную моду, климатический кризис, проблемы и права сексуальных меньшинств. Истории рассказывают как об обычных людях, так и знаменитостях, дизайнерах, моделях. Сентябрьский итальянский Vogue представил 100 рассказов о сотне людей, которые изображены на обложках.
Перед объективом камеры модели позировали в необычном и простом наряде. Например, Белла Хадид изображена в сером пиджаке на кофточку в тон. Кайя Гербер надела серую майку и трусики. Особенностью фото было то, что модель была без обуви, хотя черные оксфорды стояли рядом. Эмили Ратажковски предстала в черной майке, а на плечо накинула серую куртку.
Белла Хадид на обложке итальянского Vogue / models.com
Все модели позировали без или с минимальным макияжем, чтобы подчеркнуть натуральную красоту каждой. Так же были уложены волосы: по-привычному для женщин. В целом фотографии выглядят очень атмосферно и необычно.
Эмили Ратажковски на обложке итальянского Vogue / Instagram / @emrata