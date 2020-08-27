Сентябрьский выпуск Vogue посвящен надежде. Ради этого все 26 изданий объединились под одной тематикой. Для его итальянского выпуска снялись такие известные модели, как Эмили Ратажковски, Белла Хадид, Кайя Гербер и другие.

Анна Винтур, главный редактор Vogue, отметила, что всем нам нужна надежда, особенно в настоящий период. Именно поэтому 26 изданий журналов объединились под одной темой, надеясь объединить и читателей по всему миру с позитивным видением будущего. Фото опубликованы на инстаграм-страницах моделей.

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Каждое издание Vogue поднимает важные социальные темы: провокационную моду, климатический кризис, проблемы и права сексуальных меньшинств. Истории рассказывают как об обычных людях, так и знаменитостях, дизайнерах, моделях. Сентябрьский итальянский Vogue представил 100 рассказов о сотне людей, которые изображены на обложках.

Перед объективом камеры модели позировали в необычном и простом наряде. Например, Белла Хадид изображена в сером пиджаке на кофточку в тон. Кайя Гербер надела серую майку и трусики. Особенностью фото было то, что модель была без обуви, хотя черные оксфорды стояли рядом. Эмили Ратажковски предстала в черной майке, а на плечо накинула серую куртку.

Белла Хадид на обложке итальянского Vogue / models.com

Все модели позировали без или с минимальным макияжем, чтобы подчеркнуть натуральную красоту каждой. Так же были уложены волосы: по-привычному для женщин. В целом фотографии выглядят очень атмосферно и необычно.

Эмили Ратажковски на обложке итальянского Vogue / Instagram / @emrata

Коллаж из обложек Vogue / Instagram / @bellahadid