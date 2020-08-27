Вересневий випуск Vogue присвячений надії. Заради цього всі 26 видань об'єднались під однією тематикою. Для його італійського випуску знялись такі відомі моделі, як Емілі Ратажковські, Белла Хадід, Кайя Гербер та інші.

Анна Вінтур, головна редакторка Vogue, зазначила, що всім нам потрібна надія, особливо в теперішній період. Саме тому 26 видань журналів об'єднались під однією темою, сподіваючись об'єднати і читачів по всьому світу з позитивним баченням майбутнього. Фото опубліковані на інстаграм-сторінках моделей.

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Кожне видання Vogue піднімає важливі соціальні теми: провокуючої моди, кліматичної кризи, проблем та прав сексуальних меншин. Історії розповідають як про звичайних людей, так і знаменитостей, дизайнерів, моделей. Вересневий італійський Vogue представив 100 розповідей про сотню людей, які зображені на обкладинках.

Перед об'єктивом камери моделі позували в незвичному і простому вбранні. Наприклад, Белла Хадід зображена в сірому піджаку на кофтинку в тон. Кайя Гербер одягнула сіру майку і трусики. Особливістю фото було те, що модель була без взуття, хоч чорні оксфорди стояли поряд. Емілі Ратажковські постала в чорній майці, а на плече накинула сіру куртку.



Белла Хадід на обкладинці італійського Vogue / models.com

Всі моделі позували без або з мінімальним макіяжем, щоб підкреслити натуральну вроду кожної. Так само було вкладене волосся: по-звичному для жінок. Загалом світлини виглядають дуже атмосферно і незвично.



Емілі Ратажковські на обкладинці італійського Vogue / Instagram / @emrata

Колаж з обкладинок Vogue / Instagram / @bellahadid