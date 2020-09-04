Американська супермодель і акторка Сінді Кроуфорд вчора, 3 вересня, привітала доньку Кайю Гербер з днем народження. До привітання жінка додала яскраву світлину з дитинства Кайї.

Вчора, 3 вересня, свій 19-ий день народження святкувала модель Кайя Гербер. Її мати, Сінді Кроуфорд, опублікувала дитячі фото Кайї в інстаграмі і зворушила мережу.

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На світлині маленька Кайя зображена в образі принцеси. Вона одягнена в рожеву сукню і мило посміхається.

З днем народження мою, вже не таку маленьку, але принцесу! Бажаю тобі здоров'я, щастя і бути впевненою в тому, щоб ставати кращою версією себе! Дуже пишаюсь тією жінкою, якою ти стаєш,

– привітала Сінді доньку.

Також вона опублікувала ще один знімок з Кайєю. На ньому дівчинка сидить за столиком у білому пухнастому ковпачку, а Сінді стоїть біля неї.

З днем народження модель Кайю Гербер у коментарях привітало безліч людей, зокрема й зіркові друзі Кроуфорд. Ти стовідсотково маєш пишатися собою, як мамою, твоя донька така розумна, співчутлива і чарівна. Яблуко від яблуні...", "З днем народження, я так пишаюсь тобою", "Це надзвичайно мило".



Маленька Кайя Гербер з мамою Сінді Кроуфорд / Instagram / @cindycrawford