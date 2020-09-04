Мер'єм Узерлі, акторка "Величного століття", зараз на п'ятому місяці вагітності. Жінка чекає вже другу дитину. У неї народиться донечка.

Радісну новину про вагітність Мер'єм Узерлі повідомило видання Sozcu. Акторка, що зіграла головну роль у популярному турецькому серіалі "Величне століття. Роксолана", перебуває на п'ятому місяці вагітності.

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Мер'єм розповіла, що в неї народиться дівчинка. Її 6-річна дочка, Лара, що народилась в лютому 2014 року, дуже хотіла братика або сестричку.

П'ятий місяць вагітності. За волею долі нова людина прилетить у цей світ в січні. У мене народиться дівчинка. Лара давно хотіла брата або сестричку. Бережімо свою сім'ю,

– зізналась Мер'єм.



Мер'єм Узерлі чекає на народження другої доньки / Instagram / @meryemuzerlimeryem

Наразі невідомо, хто батько дитини. Мер'єм Узерлі разом з донькою Ларою проживає в Берліні.