Британский киноактер Кит Харингтон, прославившийся ролью Джона Сноу в сериале "Игра престолов", ожидает появления ребенка! Его жена Роуз Лесли, которая вместе с ним сыграла в киноленте, показала беременный живот в новой эксклюзивной фотосессии.

Радостной новостью 33-летняя Роуз Лесли поделилась с поклонниками в необычном образе: звезда дала интервью и снялась в фотосессии издания Make Magazine. На нежных кадрах британская актриса продемонстрировала большой округлый живот в роскошном платье от Stella McCartney.

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Поскольку британская пара Роуз и Кит не ведут официальных страниц в инстаграме, одной из первых в сети о беременности актрисы сообщила редактор издания Make Magazine Урсула Лейк.

Совершенно особая фотосессия женской команды, которая запечатлела Роуз в это замечательное время, когда она впервые готовится к материнству!

– написала в публикации редактор.

Пока неизвестно никаких деталей относительно беременности звезды: ни срока, ни пола или будущего имени малыша. Что касается фотосессии, то автором фото стал Billie Scheepers, который имел возможность поработать с Роуз Лесли впервые за четыре года после ее паузы с кино и модными глянцами. Журналисты, которым удалось пообщаться с актрисой, подметили, что женщина не показывала никакой усталости во время работы в студии, а сама излучала счастье. Она признавалась, что ей очень нравится этот необычный опыт.

Предлагаем просмотреть и другие фотографии со съемки для модного издания.

Роуз Лесли беременна: фото / Make Magazine, Billie Scheepers

Что известно об отношениях Кита Харингтона и Роуз Лесли?

Знаменитая британская пара начала свои отношения на съемочной площадке сериала производства HBO "Игра престолов". Там Кит исполнял роль Джона Сноу, а Роуз Лесли – Игритт, его экранную возлюбленную. С 2013 года пара встречалась, не особо афишируя это в СМИ, а в сентябре 2017 года объявила о помолвке. Официальное заявление они сделали в британской газете The Times. В июне 2018 года пара устроила атмосферную свадьбу в Великобритании, на которую были приглашены ближайшие родственники и друзья пары, включая коллег по сериалу. Церемония состоялась в Шотландии (сама актриса происходит из старинного шотландского рода), в замке XII века – Уордхилл в Абердиншире.



Свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли в 2018 году / Getty Images