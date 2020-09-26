Британський кіноактор Кіт Герінгтон, який прославився роллю Джона Сноу у серіалі "Гра престолів", очікує на появу дитини! Його дружина Роуз Леслі, яка разом з ним зіграла у кінострічці, показала вагітний живіт у новій ексклюзивній фотосесії.

Радісною новиною 33-річна Роуз Леслі поділилась з шанувальниками у незвичайний спосіб: зірка дала інтерв'ю та знялась у фотосесії видання Make Magazine. На ніжних кадрах британська актриса продемонструвала чималий округлий живіт у розкішній сукні від Stella McCartney.

До слова Принцеса Євгенія і її чоловік Джек Бруксбенк вперше стануть батьками

Оскільки британське подружжя Роуз та Кіта не має офіційних сторінок в інстаграмі, однією з перших в мережі про вагітність актриси повідомила редакторка видання Make Magazine Урсула Лейк.

Абсолютно особлива фотосесія жіночої команди, яка зафіксувала Роуз в це чудовий час, коли вона вперше готується до материнства!

– написала у публікації редакторка.

Наразі невідомо жодних деталей щодо вагітності зірки: ані терміну, ані статі чи майбутнього імені малюка. Щодо фотосесії, то автором фото став Billie Scheepers, який мав можливість попрацювати з Роуз Леслі вперше за чотири роки після її паузи з кіно та модними глянцями. Журналісти, яким вдалось поспілкуватись з актрисою, підмітили, що жінка не показувала жодної втоми під час роботи у студії, а сама випромінювала щастя. Вона зізнавалась, що їй дуже до вподоби цей незвичайний досвід.

Пропонуємо переглянути й інші фотографії зі зйомки для модного видання.

Роуз Леслі вагітна: фото / Make Magazine, Billie Scheepers

Що відомо про стосунки Кіта Герінгтона і Роуз Леслі?

Знаменита британська пара розпочала свої стосунки на знімальному майданчику серіалу виробництва HBO "Гра престолів". Там Кіт виконував роль Джона Сноу, а Роуз Леслі – Ігрітт, його екранну кохану. З 2013 року пара зустрічалась, не особливо афішуючи це в ЗМІ, а у вересні 2017 року оголосила про заручини. Офіційну заяву вони зробили в британській газеті The Times. У червні 2018 року пара влаштувала атмосферне весілля у Великій Британії, де були запрошені найближчі родичі та друзі пари, включно із колегами по серіалу. Церемонія відбулася в Шотландії (сама актриса походить із старовинного шотландського роду), в замку XII століття – Вордгілл в Абердинширі.



Весілля Кіта Герінгтона і Роуз Леслі у 2018 році / Getty Images