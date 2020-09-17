Шведская модель Эльза Хоск, которая является одним из самых известных "ангелов" Victoria's Secret, любит ошеломлять своих поклонников стильными и откровенными кадрами в сети. Впрочем, на этот раз модель решилась показать свое жилье в Нью-Йорке.

О поисках своей идеальной квартиры и продумывании дизайна до мельчайших деталей модель рассказала изданию Clever.

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Эльза рассказала, что ей хотелось быть в центре всего. Так что это был ее основной критерий при поиске квартиры в Нью-Йорке.

"Это квартира моей мечты на улице моей мечты", – отмечает Эльза о доме, расположенном на знаменитой улице Сохо.

Хоск рассказала, что квартира была для нее пустым полотном. Она самостоятельно хотела приложить ко всему свою руку и сделать жилье таким, в котором бы ей было комфортно и уютно. Много лет модель жила в отелях и вне их, поэтому она стремилась наконец создать что-то действительно захватывающее.

Дизайн – это высочайший творческий процесс. Вы действительно можете показать свои чувства и свое настроение в своем доме,

– заметила она.

Это была зона без декораторов: решение, которое она приняла с желанием курировать пространство тщательно подобранными предметами, уникальными для ее личного стиля. Также Эльза отмечает, что обустроить свое гнездышко с декораторами обошлось бы ей в кругленькую сумму.

Шведская модель любит не только дорогой люксовый наряд, но и винтажные элементы декора, которые придают жилью статусности. К примеру, квартиру Хоск украшают зеркало Этторе Соттасса, диван Марио Беллини и два шезлонга Пьера Полина. Впрочем, больше всего знаменитость может похвастаться картиной Пикассо, которую она купила на аукционе.



Квартира Эльзы Хоск в Нью-Йорке / Instagram / @hoskelsa

Квартира Хоск в Нью-Йорке – прототип ее жилья в Швеции, где каждый уголок заполнен мягкими и нежными фактурами, которые создают уют и наполняют домашней атмосферой.

Ангел Victoria's Secret снялась в невероятной фотосессии в своих апартаментах. На кадрах можно заметить много деталей в интерьере и поближе ознакомиться с жильем манекенщицы.



Кухня Эльзы Хоск / Instagram / @hoskelsa

На обложке глянца Хоск предстала в черном жакете оверсайз и салатовых брюках. Свои белокурые волосы она оставила волнистыми.



Шведская модель на обложке глянца / Instagram / @hoskelsa



​Эльза Хоск знакомит всех со своим домом / Instagram / @hoskelsa

На другом кадре модель позировала в молочном костюме, который прекрасно гармонировал с ее уголком для отдыха, созданным в светлых тонах.



Модель позирует в своей квартире / Instagram / @hoskelsa

Эльза любит яркие брючные костюмы, поэтому решила сделать кадр на оранжевом диване в розовом наряде.



Эльза Хоск приобрела апартаменты на улице Сохо в Нью-Йорке / Instagram / @hoskelsa