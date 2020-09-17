Шведська модель Ельза Госк, яка є одним з найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret, любить приголомшувати своїх прихильників стильними та відвертими кадрами в мережі. Втім цього разу модель наважилася показати своє житло у Нью-Йорку.

Про пошуки своєї ідеальної квартири та про продумування дизайну до найменших деталей модель розповіла виданню Clever.

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Ельза розповіла, що їй хотілося бути в центрі всього. Тож це був її основний критерій при пошуку квартири у Нью-Йорку.

"Це квартира моєї мрії на вулиці моєї мрії", – зазначає Ельза про оселю, розташовану на знаменитій вулиці Сохо.

Госк розповіла, що квартира була дня неї – порожнім полотном. Вона самостійно хотіла прикласти до всього свою руку та зробити житло таким, у якому б їй було комфортно та затишно. Багато років модель жила в готелях та поза ними, тож вона прагнула нарешті створити щось справді захоплююче.

Дизайн – це найвищий творчий процес. Ви дійсно можете показати свої почуття та свій настрій у своєму помешканні,

– зауважила вона.

Це була зона без декораторів: рішення, яке вона прийняла з бажанням курувати простір ретельно підібраними предметами, унікальними для її особистого стилю. Також Ельза зазначає, що облаштувати своє гніздечко з декораторами обійшлося б їй у кругленьку суму.

Шведська модель любить не лише дороге люксове вбрання, але й вінтажні елементи декору, які надають житлу статусності. До прикладу, квартиру Госк прикрашають дзеркало Етторе Соттасса, диван Маріо Белліні та два шезлонги П'єра Поліна. Втім найбільше знаменитість може похизуватися картиною Пікассо, яку вона купила на аукціоні.



Квартира Ельзи Госк у Нью-Йорку / Instagram / @hoskelsa

Квартира Госк у Нью-Йорку – прототип її помешкання у Швеції, де кожен куточок заповнений м’якими та ніжними фактурами, що створюють затишок та наповнюють домашньою атмосферою.

Ангел Victoria's Secret знялася у неймовірній фотосесії у своїх апартаментах. На кадрах можна помітити багато деталей в інтер’єрі та ближче ознайомитися з житлом манекенниці.



Кухня Ельзи Госк / Instagram / @hoskelsa

На обкладинці глянцю Госк постала у чорному оверсайзному жакеті та салатових штанах. Своє біляве волосся вона залишила хвилястим.



Шведська модель на обкладинці глянцю / Instagram / @hoskelsa



Ельза Госк знайомить усіх зі своїм помешканням / Instagram / @hoskelsa

На іншому кадрі модель позувала у молочному костюмі, який чудово гармоніював з її куточком для відпочинку, створеним у світлих тонах.



Модель позує у своїй квартирі / Instagram / @hoskelsa

Ельза любить яскраві штанні костюми, тож вирішила зробити кадр на оранжевому дивані в рожевому вбранні.



Ельза Госк придбала апартаменти на вулиці Сохо у Нью-Йорку / Instagram / @hoskelsa