Шведська модель Ельза Госк, яка здобула світову славу завдяки бренду Victoria's Secret, поділилась новим цікавим аутфітом. Манекенниця постала в жакеті, топі та штанах.

Відома шведська модель вже давно завоювала багатомільйонну аудиторію у соціальних мережах, тому вона активно підтримує рейтинг однієї з найстильніших подіумних зірок, оприлюднюючи стильні кадри. Свіжі фото ефектного образу Ельза Госк опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Ефектна білявка – затята модниця, яка ретельно слідкує за трендовим вбранням та знає, як виглядати завжди стильно та неперевершено.

На знімках 31-річна модель постала в бежевому подовженому жакеті, голубому топі, коричневій сумці та штанах з логотипом Gucci. Шведська модель обожнює люксові бренди, тож продемонструвала своїй аудиторії чудовий осінній образ.



Ельза Госк у трендовому вбранні / Instagram / @hoskelsa

Особливого шарму світлині додавало хвилясте біляве волосся знаменитості. Ельза зробила природний макіяж, без особливих акцентів.



Ельза Госк позує в одязі пастельних кольорів / Instagram / @hoskelsa



Шведська модель вражає своїми образами / Instagram / @hoskelsa