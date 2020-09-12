Фантастична шведська модель Ельза Госк не перестає навіть на карантині вражати своїх шанувальників вишуканими образами. Дівчина продемострувала витонченість та жіночність у довгій блакитній сукні.

Шведська модель та ангел Viktoria's Secret Ельза Госк продемонструвала новий бездоганний образ. Результат модної фотосесії зірка виклала на своїй інстаграм-сторінці.

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Ельза перед об'єктивом постала на ґанку будинку. Модель одягнула надзивичайно легку та повітряну довгу сукню кольору морської хвилі. Вона була зібрана на поясі, тож підкреслювала тонку талію Госк. Також сукня вразила величезним вирізом на всю спину.

Модний образ Ельзи доповнювала невеличка біла сумка та блакитні мюлі. Волосся модель зібрала в акуратний пучок та завершила look ніжним та легким макіяжем.

Земний – мій улюблений колір,

– написала Ельза Госк під фото.



Ельза Госк у блакитній сукні / Instagram / @hoskelsa

Зазначимо, що земний – це колір води, морських хвиль, ґрунту, землі, трави, дерев, та всього, що стосується натуральних земних кольорів.

Шанувальників вразив жіночний образ Ельзи. "Обожнюю цю сукню", "Це так красиво", "Тобі надзвичайно пасує цей колір", "Принцеса", "Виглядаєш неймовірно", – написали фани в коментарях.



Ельза Госк у блакитній сукні / Instagram / @hoskelsa