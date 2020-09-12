У бездоганній сукні: Олена Зеленська підкорила образом на офіційному заході – фото
42-річна дружина президента Володимира Зеленського давно отримала звання найстильнішої першої леді України. Олена Зеленська демонструє вишуканий смак під час кожної публічної появи, і останній вихід не став винятком.
Сьогодні, 12 вересня, відбулась урочиста зустріч з нагоди приєднання України до міжнародного "Партнерства Біарріц". Поряд з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та послами країн Європи постала й перша леді України Олена Зеленська. Фото з офіційного заходу вона опублікувала в інстаграмі.
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Образ Олени Зеленської
Для урочистостей дружина президента обрала діловий look. Вона з'явилась на заході в довгій стриманій сукні-футлярі темно-синього кольору. Вбрання ідеально підкреслювало жіночну фігуру. Струнку талію вона виділила тонким чорним поясом з пряжкою, який поєднувався з лакованими туфлями-човниками на невисоких підборах.
Олена Зеленська виглядала надзвичайно елегантно і стильно, а асиметричний виріз сукні відповідав останнім трендам сезону. Свій бездоганний образ вона довершила хвилястою укладкою та ніжним макіяжем.
Олена Зеленська у бездоганній сукні / Фото Instagram / @olenazelenska_official
"З одного боку – це вже результат, але з іншого – лише початок шляху до встановлення рівних можливостей для всіх українців. Шляху, який Україна вже проходить, спираючись на досвід та підтримку країн", – написала Олена Зеленська у дописі з нагоди приєднання до "Партнерства Біарріц".
Перша леді подякувала всім, хто причетний до нового офіційного статусу країни, та тим, хто підтримує "визначення дорожньої карти".
Олена Зеленська у бездоганній сукні / Фото Instagram / @olenazelenska_official
Олена Зеленська на офіційному заході / Фото Instagram / @olenazelenska_official