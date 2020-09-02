Перша леді України Олена Зеленська починає з'являтися на публіці після одужання від коронавірусу. Днями вона провела екскурсію Маріїнським палацом для учнів однієї з київських шкіл, де продемонструвала бездоганний елегантний образ.

Дружина президента оговтується від коронавірусної хвороби, яку сповна відчула на собі, та повертається до нормального життя. На особистій інстаграм-сторінці вона опублікувала серію фото, де показала, як допомагала проводити екскурсію Маріїнським палацом. Олена поділилася враженнями від такого досвіду та зізналася, що їй дуже сподобалося.

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Зеленська допомагала пану Олександру Кучеруку, який розповідав учням школи №250, що у Деснянському районі Києва, про історію палацу. Перша леді доповнила екскурсію розповідями про сучасність культурної пам'ятки, а саме говорила про офіційні заходи та прийоми.

Олена зізналася, що їй дуже сподобалася така подія. Вона задоволена, що навчальний рік розпочався саме так і ця екскурсія не була поодинокою акцією. Щочетверга організовані групи школярів із різних куточків України матимуть можливість безкоштовно потрапити до Маріїнського палацу. Для цього необхідно попередньо замовити екскурсію на сайті.

Образ Олени Зеленської

Для заходу у перший день осені Олена обрала елегантне вбрання – розкішний білий костюм, що складався із сукні-футляру та жакету. Такий look гарно підкреслив струнку фігуру першої леді України. Вона поєднала вбрання із чорними туфлями-човниками на підборах. Волосся зібрала у зачіску ззаду, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж.

Навіть після того, як Зеленська перехворіла коронавірусом і в її організмі є антитіла, вона не забуває про захисну маску і не з'являється без неї у публічних місцях.

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