Первая леди Украины Елена Зеленская начинает появляться на публике после выздоровления от коронавируса. На днях она провела экскурсию по Мариинскому дворцу для учеников одной из киевских школ, где продемонстрировала безупречный элегантный образ.

Жена президента оправляется от коронавирусной болезни, которую сполна почувствовала на себе, и возвращается к нормальной жизни. На личной инстаграм-странице она опубликовала серию фото, где показала, как помогала проводить экскурсию по Мариинскому дворцу. Елена поделилась впечатлениями от такого опыта и призналась, что ей очень понравилось.

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Зеленская помогала господину Александру Кучеруку, который рассказывал ученикам школы №250, в Деснянском районе Киева, об истории дворца. Первая леди дополнила экскурсию рассказами о современности культурного памятника, а именно говорила об официальных мероприятиях и приемах.

Елена призналась, что ей очень понравилось такое событие. Она довольна, что учебный год начался именно так и эта экскурсия не была единичной акцией. Каждый четверг организованные группы школьников из разных уголков Украины смогут бесплатно попасть в Мариинский дворец. Для этого необходимо предварительно заказать экскурсию на сайте.

Образ Елены Зеленской

Для мероприятия в первый день осени Елена выбрала элегантный наряд – роскошный белый костюм, который состоял из платья-футляра и жакета. Такой look хорошо подчеркнул стройную фигуру первой леди Украины. Она соединила наряд с черными туфлями-лодочками на каблуках. Волосы собрала в прическу сзади, а на лице сделала легкий повседневный макияж.

Даже после того, как Зеленская переболела коронавирусом и в ее организме есть антитела, она не забывает о защитной маске и не появляется без нее в публичных местах.

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