Первая леди Украины Елена Зеленская возмутилась в сети наличием фейковых аккаунтов в социальных сетях с ее именем. Поэтому она решила подтвердить достоверность своего профиля фотографией домашнего любимца.

Похоже, Елена Зеленская пристально следит за социальными сетями, ведь в новом сообщении на инстаграм-странице она высказала свои мысли о "фейках", которые вводят людей в заблуждение.

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Это – мой кот. И он, как и я, не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты. В последнее время уже несколько раз наталкивалась на якобы "мои" сообщения или комментарии в соцсетях и Telegram-каналах. Понимаю, что не могу на это влиять: они будут появляться независимо от моего желания или согласия. Но очень не хочу, чтобы один из таких фейков кого-то обидел или ввел в заблуждение,

– объяснила жена Президента Украины.

Женщина поделилась, что у нее есть официальная страница в инстаграме, с которой написано сообщение, и в фейсбуке. Именно там "вся информация из первых уст". LifeStyle 24 также добавит, что эти страницы подтверждены аутентификацией (синими флажками) со стороны разработчиков соцсетей.

"Других официальных страничек в любых соцсетях или Telegram-каналах, как и канала в YouTube, у меня нет. Если что-то изменится – обязательно сообщу!" – добавила Зеленская. На другие страницы она попросила не обращать внимание, а также поблагодарила верных подписчиков, что они читают ее и остаются с ней.

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