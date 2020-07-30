Интернет-флешмоб в поддержку женщин начался лишь в понедельник 27 июля и уже через несколько дней охватил весь мир. Сначала его поддержали знаменитости в США и Европе, передавая эстафету друг другу, а уже сейчас флешмоб достиг Украины. Какие украинские звезды опубликовали черно-белые символические фото – узнавайте в LifeStyle 24.

В течение недели такие звезды, как Дженнифер Энистон, Натали Портман, Риз Уизерспун, Виктория Бекхэм, Дженнифер Лопес, Кара Делевинь и десятки других поддержали глобальный женский манифест. Они публиковали собственные черно-белые фото с хэштегом #womensupportingwomen (перевод – "женщины, которые поддерживают женщин") и передавали эстафету другим влиятельным персонам в сети Инстаграм. Целью флешмоба стала поддержка прав и расширения возможностей женщин по всему миру, и теперь его поддержали более 8 миллионов пользователей Инстаграма.

Подробнее Дженнифер Лопес, Натали Портман, Виктория Бекхэм: звезды выступили в поддержку прав женщин – фото

Украинские звезды не остались в стороне события и поддержали флэшмоб. Среди них фотографиями поделились Маша Ефросинина, Джамала, Юлия Полищук, Светлана Бевза, Валерия Ковальская, Лилия Подкопаева, гимнастка Анна Ризатдинова, Элла Кандыба, Снежана Онопко, Алина Байкова, Дарья Шаповалова и многие другие.

Маша Ефросинина

"Я продолжаю настаивать, что #жінкиврятуютьсвіт. Это подтверждает и бьет сейчас рекорды по объединению женщин всего мира глобальный challenge #womensupportingwomen. Ну, что, мои невероятные украинки, поддержим? Размещайте у себя свои черно-белые фото и номинируйте тех , кем восхищаетесь, и чьи моральные ориентиры разделяете! Пусть мир знает, что мы также против конфликтов, дискриминации, насилия и войн".

Джамала

"Я поддерживаю движение против насилия, жестокости и убийства женщин!"

Лилия Подкопаева

"Женщины заставляют этот мир крутиться".

Анна Ризатдинова

Снежана Онопко

Алина Байкова

Элла Кандыба

Светлана Бевза

Соломия Витвицкая