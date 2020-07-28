Звезды с мировым именем присоединились к глобальной инициативе в поддержку прав и расширения возможностей женщин. К инстаграм-флешмобу присоединились Дженнифер Лопес, Натали Портман, Виктория Бекхэм и многие другие, публикуя собственные черно-белые кадры.

На прошлой неделе в сети приобрел популярность флешмоб, который не обошли вниманием даже голливудские красавицы. Как информирует 24 канал, в инстаграм-профиле актрисы, модели и певицы распространяют черно-белые фото с подписью #womensupportingwomen (женщины, которые поддерживают женщин). Количество публикаций с хэштегом перевалило за 6 миллионов. Движение в сети призвано расширить права и возможности женщин.

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К инициативе присоединились Дженнифер Лопес, Натали Портман, Виктория Бекхэм, Дженнифер Энистон, Шэрон Стоун, Риз Уизерспун, Кара Делевинь, Джессика Альба, Ева Лонгория, Рита Уилсон и множество других знаменитостей.

Кара Делевинь

"Вот сильные женщины. Возможно, мы их знаем. Давайте мы будем ими. Давайте мы их воспитаем", – отметила Кара Делевинь.

Риз Уизерспун

"Спасибо всем очаровательным женщинам в моей жизни за бесконечную любовь и поддержку. Пусть все мы продолжаем светить друг другу", – написала актриса Риз Уизерспун.

Рита Уилсон

"Я в восторге от женщин, которые поддерживали меня в течение многих лет. Начиная с моей мамы, которая никогда не мешала мне строить карьеру", – прокомментировала публикацию Рита Уилсон.

Дженнифер Лопес

Натали Портман

Виктория Бекхэм

Шэрон Стоун

Дженнифер Энистон

Звезда призналась, что получила множество сообщений от женщин и приняла участие в флешмобе, хоть не слишком понимает причину движения в сети. Однако актриса отметила, что любые проявления поддержки женщин – это прекрасно.

Шарлиз Терон