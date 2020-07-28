Зірки зі світовим ім'ям долучилися до глобальної ініціативи на підтримку прав і розширення можливостей жінок. До інстаграм-флешмобу приєдналися Дженніфер Лопес, Наталі Портман, Вікторія Бекхем та багато інших, публікуючи власні чорно-білі кадри.

Минулого тижня у мережі набув популярності флешмоб, який не оминули увагою навіть голлівудські красуні. Як інформує 24 канал, в інстаграм-профілях акторки, моделі та співачки поширюють чорно-білі фото з підписом #womensupportingwomen (жінки, які підтримують жінок). Кількість публікацій з хештегом перевалила за 6 мільйонів. Рух в мережі покликаний розширити права та можливості жінок.

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До ініціативи приєдналися Дженніфер Лопес, Наталі Портман, Вікторія Бекхем, Дженніфер Еністон, Шерон Стоун, Різ Візерспун, Кара Делевінь, Джессіка Альба, Єва Лонгорія, Ріта Вілсон та безліч інших знаменитостей.

Кара Делевінь

"Ось сильні жінки. Можливо, ми їх знаємо. Давайте ми будемо ними. Давайте ми їх виховаємо", – зазначила Кара Делевінь.

Різ Візерспун

"Дякую всім чарівним жінкам у моєму житті за нескінченну любов та підтримку. Нехай ми всі продовжуємо світити одне одній", – написала акторка Різ Візерспун.

Ріта Вілсон

"Я в захваті від жінок, які підтримували мене протягом багатьох років. Починаючи з моєї мами, яка ніколи не заважала мені будувати кар'єру", – прокоментувала публікацію Ріта Вілсон.

Дженніфер Лопес

Наталі Портман

Вікторія Бекхем

Шерон Стоун

Дженніфер Еністон

Зірка зізналась, що отримала безліч повідомлень від жінок й вяза участь у флешмобі, хоч не надто розуміє причину руху в мережі. Проте акторка зазначила, що будь-які прояви підтримки жінок – це чудово.

Шарліз Терон