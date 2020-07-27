Голлівудська акторка Наталі Портман офіційно підтвердила, що візьме участь у зйомках супергеройського фільму "Тор: Кохання та грім" (Thor: Love and Thunder). У стрічці вона постане в образі Джейн Фостер, наділеної суперсилою.

В інстаграмному інтерв'ю Наталі Портман розкрила кілька деталей про майбутній фільм, передає The Daily Mail. Так, акторка зізналась, що зйомки розпочнуться в 2021 році в Австралії. Однак дати поки не уточнюються, а автори стрічки очікують на вирішення ситуації з пандемією коронавірусу.

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У стрічці "Тор: Кохання та грім" Наталі Портман постане в образі Джейн Фостер. Цього разу колишня обраниця Тора не буде беззахисною: вона отримає його сили та, можливо, стане ще більш могутньою, на що натякнула акторка.

Вона насправді дуже сильна. У коміксах її змалювали як жінку Тора, а Джейн фактично стає ще могутнішою,

– розповіла Наталі Портман.

За неофіційними даними, акторка очікує на появу третьої дитини. Ці чутки Наталі Портман не підтвердила. Водночас зірка не приховує: перед стартом зйомок їй потрібно буде позбутись зайвих кілограмів та повернути ідеальну фігуру. Та з ким акторка буде залишати маленьких дітей на час створення стрічки, вона ще не вирішила.

"Це буде захопливо, і мені цікаво побачити, чи зможу я повернутись у форму за цей час", – додала Наталі Портман.

Що відомо про фільм "Тор: Кохання і грім"

Вперше про 4 частину фільмів про Тора заговорили влітку 2019 року. Режисер Тайка Вайтіті підписав контракт з Marvel та оголосив про розробку сценарію для нової супергеройської стрічки. Наразі відомо, що сюжет проєкту базуватиметься на коміксах Джейсона Аарона "Могутній Тор". Тайка Вайтіті додав, що деякі події можуть змінюватись у ході зйомок, тому наразі деталей майбутнього фільму не розголошують.

Актори фільму "Тор: Кохання і грім":

Кріс Гемсворт – Тор, один з месників та колишній король Асгарду

Тесса Томпсон – Валькірія, воїн та королева Асгарду

Наталі Портман – Джейн Фостер, науковець, колишня дівчина Тора

Тайка Вайтіті – воїн раси Кронана

Крістіан Бейл – лиходій

Фільм Marvel має вийти на великий екран 11 лютого 2022 року.