Голлівудська акторка Брі Ларсон, найбільш відома за участю у фільмі "Капітан Марвел", до сліз розсмішила мережу. Зірка показала у мережі курйозне фото зі зйомок супергеройської стрічки. І такою Брі Ларсон ще не бачили!

Фото актриса розмістила на інстаграм-сторінці, де за її життям стежать близько 7 мільйонів людей. Брі Ларсон показала, як готувалась до виходу на знімальний майданчик у своєму супергеройському костюмі з ірокезом. Та поки костюмери завершували останні штрихи в її образі, зірка не втрималась від кумедного фото.

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Знімок зі знімального майданчика Брі Ларсон опублікувала не випадково. Рівно 4 роки тому представники Marvel вперше познайомили публіку з виконавицею ролі "Капітана Марвел". Тоді голлівудська акторка взяла участь у фестивалі ComicCon, про що залюбки згадала у мережі.

"Озираюсь на минуле у фотографіях. Роль Капітана Марвел буде дивувати мене все життя. Не можу повірити, що все це розпочалось сьогодні на ComicCon 4 роки тому", – поділилась Брі Ларсон, додавши інші залаштункові фото та знімки з фестивалю.

Що відомо про фільм "Капітан Марвел"

"Капітан Марвел" став 21-им фільмом у знаменитій франшизі. Події тут розгортаються у минулому, в 1995 році. Пілот Керол Денверс випадково отримала суперсилу, коли опинилась в епіцентрі зіткнення двох інопланетних рас. Відтоді одна з наймогутніших істот галактики вивчала свої нові здібності та після вирішального бою повернулась на Землю, щоб знайти відповіді на питання про минуле.

Героїня Керол Денверс зіграла велику роль у протистоянні з Таносом у фільмах "Месники". Цю роль віддали талановитій і ще маловідомій акторці Брі Ларсон. Прем'єра фільму в Україні відбулась у березні 2019 року.

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