Натали Портман рассказала, какой будет ее героиня в фильме "Тор: Любовь и гром"
Голливудская актриса Натали Портман официально подтвердила, что примет участие в съемках супергеройского фильма "Тор: Любовь и гром" (Thor: Love and Thunder). В ленте она предстанет в образе Джейн Фостер, наделенной суперсилой.
В инстаграмном интервью Натали Портман раскрыла несколько деталей о предстоящем фильме, передает The Daily Mail. Так, актриса призналась, что съемки начнутся в 2021 году в Австралии. Однако даты пока не уточняются, а авторы ленты ожидают разрешения ситуации с пандемией коронавируса.
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В ленте "Тор: Любовь и гром" Натали Портман предстанет в образе Джейн Фостер. На этот раз бывшая избранница Тора не будет беззащитной: она получит его силы и, возможно, станет еще более могущественной, на что намекнула актриса.
Она на самом деле очень сильная. В комиксах ее рисовали как женщину Тора, а Джейн фактически становится еще более могущественной,
– рассказала Натали Портман.
По неофициальным данным, актриса ожидает появления третьего ребенка. Эти слухи Натали Портман не подтвердила. В то же время звезда не скрывает: перед стартом съемок ей нужно будет избавиться от лишних килограммов и вернуть идеальную фигуру. Но с кем актриса будет оставлять маленьких детей на время создания ленты, она еще не решила.
"Это будет увлекательно, и мне интересно увидеть, смогу ли я вернуться в форму за это время", – добавила Натали Портман.
Что известно о фильме "Тор: любовь и гром"
Впервые о 4 части фильмов о Торе заговорили летом 2019 года. Режиссер Тайка Вайтити подписал контракт с Marvel и объявил о разработке сценария для новой супергеройской ленты. Пока известно, что сюжет проекта будет основан на комиксах Джейсона Аарона "Могучий Тор". Тайка Вайтити добавил, что некоторые события могут варьироваться в ходе съемок, поэтому пока деталей будущего фильма не разглашают.
Актеры фильма "Тор: Любовь и гром":
- Крис Хемсворт – Тор, один из мстителей и бывший король Асгарда
- Тесса Томпсон – Валькирия, воин и королева Асгарда
- Натали Портман – Джейн Фостер, ученый, бывшая девушка Тора
- Тайка Вайтити – воин расы Кронана
- Кристиан Бэйл – злодей
Фильм Marvel должен выйти на большой экран 11 февраля 2022 года.