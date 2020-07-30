Інтернет-флешмоб на підтримку жінок розпочався лише у понеділок 27 липня і вже за декілька днів охопив весь світ. Спочатку його підтримали знаменитості у США та Європі, передаючи естафету одна одній, а вже зараз флешмоб сягнув України. Які українські зірки опублікували чорно-білі символічні фото – дізнавайтесь у LifeStyle 24.

Впродовж тижня такі зірки, як Дженніфер Еністон, Наталі Портман, Різ Візерспун, Вікторія Бекхем, Дженніфер Еністон, Кара Делевінь та десятки інших підтримали глобальний жіночий маніфест. Вони публікували власні чорно-білі фото з хештегом #womensupportingwomen (на українську – "жінки, які підтримують жінок") та передавали естафету іншим впливовим персонам в мережі інстаграм. Метою флешмобу стала підтримка прав і розширення можливостей жінок про всьому світу, і наразі його підтримали більше 8 мільйонів користувачів інстаграму.

Детальніше Дженніфер Лопес, Наталі Портман, Вікторія Бекхем: зірки виступили на підтримку прав жінок – фото

Українські зірки не залишились осторонь події та підтримали флешмоб. Серед них фотографіями поділились Маша Єфросиніна, Джамала, Юлія Поліщук, Світлана Бевза, Валерія Ковальська, Лілія Подкопаєва, гімнастка Анна Різадтдінова, Елла Кандиба, Сніжана Онопка, Аліна Байкова, Дар'я Шаповалова та багато інших.

Маша Єфросиніна

"Я продовжую наполягати, що #жінкиврятуютьсвіт. Це підтверджує і б'є зараз рекорди за об'єднанням жінок всього світу глобальний challenge #womensupportingwomen. Ну, що, мої неймовірні українки, підтримаємо? Розміщуйте у себе свої чорно-білі фото і номінуйте тих, ким захоплюєтеся, і чиї моральні орієнтири поділяєте! Нехай світ знає, що ми також проти конфліктів, дискримінації, насильства і воєн".

Джамала

"Я підтримую рух проти насильства, жорстокості та вбивства жінок!"

Лілія Подкопаєва

"Жінки змушують цей світ крутитись".

Анна Різатдінова

Сніжана Онопка

Аліна Байкова

Елла Кандиба

Світлана Бевза

Соломія Вітвіцька