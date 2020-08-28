Перша леді України Олена Зеленська обурилась в мережі наявністю фейкових акаунтів у соціальних мережах з її ім'ям. Відтак вона вирішила підтвердити достовірність свого профілу фотографією домашнього улюбленця.

Схоже, Олена Зеленська пильно слідкує за соціальними мережами, адже у новому дописі на інстаграм-сторінці вона висловила свої думки про "фейки", які вводять людей в оману.

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Це – мій кіт. І він, як і я, не радий, що в мережі з'являються фейкові акаунти. Останнім часом уже декілька разів натрапляла на нібито "мої" дописи або коментарі в соцмережах і Telegram-каналах. Розумію, що не можу на це впливати: вони з'являтимуться, незалежно від мого бажання чи згоди. Але дуже не хочу, щоб один з таких фейків когось образив чи ввів в оману,

– пояснила дружина Президента України.

Жінка поділилась, що у неї є офіційна сторінка в інстаграмі, з якого написаний допис, та у фейсбуці. Саме там "уся інформація з перших уст". LifeStyle 24 також додасть, що ці сторінки підтверджені автентифікацією (синіми прапорцями) зі сторони розробників соцмереж.

"Інших офіційних сторінок у будь-яких соцмережах або Telegram-каналів, як і каналу в YouTube, у мене немає. Якщо щось зміниться – обов'язково повідомлю!" – додала Зеленська. На інші сторінки вона попросила не звертати увагу, а також подякувала вірним підписникам, що вони читають її і залишаються з нею.

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