42-летняя супруга президента Владимира Зеленского давно получила звание самой стильной первой леди Украины. Елена Зеленская демонстрирует изысканный вкус при каждом публичном появлении, и последний выход не стал исключением.

Сегодня, 12 сентября, состоялась торжественная встреча по случаю присоединения Украины к международному "Партнерству Биарриц". Наряду с премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и послами стран Европы появилась и первая леди Украины Елена Зеленская. Фото с официального мероприятия она опубликовала в инстаграме.

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Образ Елены Зеленской

Для торжеств супруга президента выбрала деловой look. Она появилась на мероприятии в длинном сдержанном платье-футляре синего цвета. Наряд идеально подчеркивал женственную фигуру. Стройную талию она выделила тонким черным поясом с пряжкой, который сочетался с лакированными туфлями-лодочками на невысоком каблуке.

Елена Зеленская выглядела очень элегантно и стильно, а асимметричный вырез платья отвечал последним трендам сезона. Свой безупречный образ она завершила волнистой укладкой и нежным макияжем.

Елена Зеленская в безупречном платье / Фото Instagram / @olenazelenska_official

"С одной стороны – это уже результат, но с другой – только начало пути к установлению равных возможностей для всех украинцев. Пути, который Украина уже проходит, опираясь на опыт и поддержку стран", – написала Елена Зеленская в заметке по случаю присоединения к "Партнерству Биарриц".

Первая леди поблагодарила всех, кто причастен к новому официальному статусу страны, и тем, кто поддерживает "определение дорожной карты".

Елена Зеленская в безупречном платье / Фото Instagram / @olenazelenska_official

Елена Зеленская на официальном мероприятии / Фото Instagram / @olenazelenska_official