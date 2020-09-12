Фантастическая шведская модель Эльза Хоск не перестает даже на карантине поражать своих поклонников изысканными образами. Девушка продемонстрировала изящество и женственность в длинном голубом платье.

Шведская модель и ангел Viktoria'Secret Эльза Хоск продемонстрировала новый безупречный образ. Результат модной фотосессии звезда выложила на своей инстаграм-странице.

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Эльза перед объективом предстала на крыльце дома. Модель надела удивительно легкое и воздушное длинное платье цвета морской волны. Оно было собрано на поясе, поэтому подчеркивало тонкую талию Хоск. Также платье поразило огромным вырезом на всю спину.

Модный образ Эльзы дополняла небольшая белая сумка и голубые мюли. Волосы модель собрала в аккуратный пучок и завершила look нежным и легким макияжем.

Земной – мой любимый цвет,

– написала Эльза Хоск под фото.



Эльза Хоск в синем платье / Instagram / @hoskelsa

Отметим, что земной – это цвет воды, морских волн, грунта, земли, травы, деревьев, и всего, что касается натуральных земных цветов.

Поклонников поразил женственный образ Эльзы. "Обожаю это платье", "Это так красиво", "Тебе очень идет этот цвет", "Принцесса", "Выглядишь потрясающе", – написали фанаты в комментариях.



Эльза Хоск в синем платье / Instagram / @hoskelsa