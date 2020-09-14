Шведская модель Эльза Госк, которая получила мировую славу благодаря бренду Victoria's Secret, поделилась новым интересным аутфитом. Манекенщица предстала в жакете, топе и брюках.

Известная шведская модель уже давно завоевала многомиллионную аудиторию в социальных сетях, поэтому она активно поддерживает рейтинг одной из самых стильных подиумных звезд, показывая стильные кадры. Свежие фото эффектного образа Эльза Госк опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Эффектная блондинка – ярая модница, которая тщательно следит за трендовыми нарядами и знает, как выглядеть всегда стильно и непревзойденно.

На снимках 31-летняя модель предстала в бежевом удлиненном жакете, голубом топе, коричневой сумке и брюках с логотипом Gucci. Шведская модель обожает люксовые бренды, поэтому продемонстрировала своей аудитории великолепный осенний образ.



Эльза Госк в трендовом наряде / Instagram / @hoskelsa

Особенного шарма на фотографии добавляли волнистые белокурые волосы знаменитости. Эльза сделала естественный макияж, без особых акцентов.



Эльза Госк позирует в одежде пастельных цветов / Instagram / @hoskelsa



Шведская модель поражает своими образами / Instagram / @hoskelsa