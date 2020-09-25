В Голливуде настоящий бэйби-бум! Знаменитая актриса Мэнди Мур объявила, что беременна первенцем.

Радостной новостью звезда фильма "Спеши любить" поделилась на инстаграм-странице. Мэнди Мур устроила с мужем Тейлором Голдсмитом очаровательную фотосессию, где и засветила округлый живот. Все снимки были черно-белыми, что придало романтичности кадрам.

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Интересно, что супруги решили не скрывать пола своего малыша. По словам Мэнди и Тейлора, в 2021 году у них родится сын.



Мэнди Мур беремена​ / Фото Instagram / @mandymooremm



Очаровательная фотосессия Мэнди Мур и Тейлора Голдсмита / Фото Instagram / @mandymooremm

Что известно об отношениях Мэнди Мур

36-летняя Мэнди Мур познакомилась с фронтменом группы Dawes случайно. Актриса сфотографировала альбом коллектива и поделилась снимком на странице в инстаграме. Уже на следующий день Тейлор Голдсмит написал красавице, а во время переписки насчет музыки пригласил на первое свидание.

Обе знаменитости не любят обсуждать частную жизнь и являются не частыми гостями светских мероприятий. Поэтому информация, что Мэнди Мур и Тейлор Голдсмит тайно поженились, стала известна также благодаря сети. Церемония прошла в ноябре 2018 года во дворе элитного поместья пары.

А вот о будущем отцовстве Мэнди Мур задумывалась. Сперва актриса говорила, что это произойдет не скоро, ведь карьера пока остается в приоритете. Однако в интервью журналу Glamour Мэнди призналась, что:

"Он заставляет меня летать от счастья. Я не представляю себе лучшего партнера. Он будет самым замечательным отцом. Я рассматриваю прошлое как ступеньку к тому, что у меня есть сегодня. И знаете, я бы с радостью выдержала все это миллионы раз, если бы это снова привело меня к Тейлору", – рассказала Мэнди Мур.