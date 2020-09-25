У Голлівуді справжній бейбі-бум! Знаменита актриса Менді Мур оголосила, що вагітна первістком.

Радісною новиною зірка фільму "Поспішай кохати" поділилась на інстаграм-сторінці. Менді Мур влаштувала з чоловіком Тейлором Голдсмітом чарівну фотосесію, де й засвітила округлий живіт. Всі знімки були чорно-білими, що додало романтичності кадрам.

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Цікаво, що подружжя вирішило не приховувати статі свого малюка. За словами Менді і Тейлора, у 2021 році в них народиться син.



Менді Мур вагітна / Фото Instagram / @mandymooremm



Чарівна фотосесія Менді Мур і Тейлора Голдсміта / Фото Instagram / @mandymooremm

Що відомо про стосунки Менді Мур

36-річна Менді Мур познайомилась з фронтменом гурту Dawes випадково. Актриса сфотографувала альбом колективу та поділилась знімком на сторінці в інстаграмі. Вже наступного дня Тейлор Голдсміт написав красуні, а під час листування щодо музики запросив на перше побачення.

Обидвоє знаменитостей не люблять обговорювати приватне життя та є не частими гостями світських заходів. Відтак інформацію, що Менді Мур і Тейлор Голдсміт таємно одружились стало відомо також завдяки мережі. Церемонія пройшла у листопаді 2018 року у дворі елітного маєтку пари.

А от про мабутнє батьківство Менді Мур задумувалась. Спершу актриса говорила, що це станеться не скоро, адже кар'єра поки залишається у пріоритеті. Однак в інтерв'ю журналу Glamour Менді зізналась, що

"Він змушує мене літати від щастя. Я не уявляю собі кращого партнера. Він буде найчудовішим батьком. Я розглядаю минуле як сходинку до того, що я маю сьогодні. І знаєте, я б з радістю витримала усе це мільйони разів, якби це знову привело мене до Тейлора", – розповіла Менді Мур.