Українська співачка Світлана Тарабарова народила другу дитину. Виконавиця та її чоловік продюсер Олексій Бондар стали батьками вдруге, подружжя вже виховує первістка Івана.

Про народження донечки виконавиця розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Вона опублікувала фото з пологового будинку з дівчинкою на руках. Крихітка з'явилась на світ 23 вересня о 18:55.

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Світлана Тарабарова поспішила розсекретити зріст дівчинки та вагу – 54 сантиметри та 3,56 кілограма. Проте зірка не стала оголошувати ім'я дитини.

Дякую, сонечко, що ти в мене є,

– чуттєво написала новоспечена матуся донечки.

Перші місяці своєї вагітності співачка ретельно приховувала від громадськості. 19 травня артистка все ж таки поділилася з підписниками радісною новиною – вона чекає на другу дитину. Стать дитини співачка в мережі не розголошувала.

Про вагітність виконавиця розповіла у своєму інстаграмі опублікувавши чорно-білий кадр округлого живота.

Зірка поділилась, що її друга вагітність протікає складніше, ніж перша, втім вона все одно щаслива, що їхня сім'я згодом стане більшою:

Нюанси певні є – це важко, коли у тебе є маленька дитина і ти не можеш сказати: "Іван, мама зараз втомилася, мама хоче поспати". Адже він не розуміє – йому потрібна мама. Але ми про це мріяли. Ми щасливі, хоча і знаємо, що буде дуже важко, але налаштовані позитивно,

– розповіла артистка.

Нагадаємо, Світлана Тарабарова вперше стала мамою 9 вересня 2018 року. У подружжя народився син Іван.