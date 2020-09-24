Світлана Тарабарова народила другу дитину
Українська співачка Світлана Тарабарова народила другу дитину. Виконавиця та її чоловік продюсер Олексій Бондар стали батьками вдруге, подружжя вже виховує первістка Івана.
Про народження донечки виконавиця розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Вона опублікувала фото з пологового будинку з дівчинкою на руках. Крихітка з'явилась на світ 23 вересня о 18:55.
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Світлана Тарабарова поспішила розсекретити зріст дівчинки та вагу – 54 сантиметри та 3,56 кілограма. Проте зірка не стала оголошувати ім'я дитини.
Дякую, сонечко, що ти в мене є,
– чуттєво написала новоспечена матуся донечки.
Перші місяці своєї вагітності співачка ретельно приховувала від громадськості. 19 травня артистка все ж таки поділилася з підписниками радісною новиною – вона чекає на другу дитину. Стать дитини співачка в мережі не розголошувала.
Про вагітність виконавиця розповіла у своєму інстаграмі опублікувавши чорно-білий кадр округлого живота.
Зірка поділилась, що її друга вагітність протікає складніше, ніж перша, втім вона все одно щаслива, що їхня сім'я згодом стане більшою:
Нюанси певні є – це важко, коли у тебе є маленька дитина і ти не можеш сказати: "Іван, мама зараз втомилася, мама хоче поспати". Адже він не розуміє – йому потрібна мама. Але ми про це мріяли. Ми щасливі, хоча і знаємо, що буде дуже важко, але налаштовані позитивно,
– розповіла артистка.
Нагадаємо, Світлана Тарабарова вперше стала мамою 9 вересня 2018 року. У подружжя народився син Іван.