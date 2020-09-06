Популярна українська виконавиця Світлана Тарабарова замилувала мережу романтичними світлинами з коханим. Вона опублікувала зворушливий допис з нагоди дня народження чоловіка, де розповіла про свої почуття.

Світлана Тараброва з радістю ділиться з шанувальниками теплими сімейними моментами. На особистій інстаграм-сторінці вона ледь не щодня публікує різноманітні фото, де позує з чоловіком чи сином. Сьогодні зірка привітала коханого з особливим днем.

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Артистка опублікувала серію ніжних та чуттєвих фото, де позувала разом із чоловіком Олексієм Бондарем. На чорно-білих знімках вона показала не лише власні почуття, а й щиру любов, яка панує між коханим та їхнім сином Іваном.

Видно, що сім'я по-справжньому щаслива, а зовсім скоро до них приєднається ще й маленька донечка, яка має народитися вже цього місяця. Вагітна Світлана на кадрах позує, ніжно обійнявши чималий животик. А Олексій тим часом обіймає свою обраницю.

Ти – наш Всесвіт і слів не вистачить описати, як ми тебе любимо. З днем народження, найкращий тату, сину, брату та чоловіку у світі,

– з трепетом написала у дописі знаменитість.

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