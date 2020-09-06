Популярная украинская исполнительница Светлана Тарабарова умилила сеть романтическими фотографиями с любимым. Она опубликовала трогательное сообщение по случаю дня рождения мужа, где рассказала о своих чувствах.

Светлана Тараброва с радостью делится с поклонниками теплыми семейными моментами. На личной инстаграм-странице она чуть ли не ежедневно публикует различные фото, где позирует с мужем или сыном. Сегодня звезда поздравила любимого с особым днем.

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Артистка опубликовала серию нежных и чувственных фото, где позировала вместе с мужем Алексеем Бондарем. На черно-белых снимках она показала не только собственные чувства, но и искреннюю любовь, которая царит между любимым и их сыном Иваном.

Видно, что семья по-настоящему счастлива, а совсем скоро к ним присоединится еще и маленькая дочь, которая должна родиться уже в этом месяце. Беременная Светлана на кадрах позирует, нежно обняв большой животик. А Алексей тем временем обнимает свою избранницу.

Ты – наша Вселенная и слов не хватит описать, как мы тебя любим. С днем ​​рождения, лучший отец, сын, брат и муж в мире,

– с трепетом написала в заметке знаменитость.

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