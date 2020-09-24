Украинская певица Светлана Тарабарова родила второго ребенка. Исполнительница и ее супруг продюсер Алексей Бондарь стали родителями во второй раз, супруги уже воспитывают первенца Ивана.

О рождении дочери исполнительница рассказала на своей странице в Инстаграме. Она опубликовала фото из роддома с девочкой на руках. Малышка родилась 23 сентября в 18:55.

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Светлана Тарабарова поспешила рассекретить рост девочки и вес – 54 сантиметра и 3,56 килограмма. Однако звезда не стала объявлять имя ребенка.

Спасибо, солнышко, что ты у меня есть,

– чувственно написала новоиспеченная мама дочери.

Первые месяцы своей беременности певица тщательно скрывала от общественности. 19 мая артистка все же поделилась с подписчиками радостной новостью – она ждет второго ребенка. Пол ребенка певица в сети не разглашала.

О беременности исполнительница рассказала в своем инстаграме, опубликовав черно-белый кадр округлого живота.

Звезда поделилась, что ее вторая беременность протекает сложнее, чем первая, но она все равно счастлива, что их семья со временем станет больше:

Нюансы определенные есть – это трудно, когда у тебя есть маленький ребенок и ты не можешь сказать: "Иван, мама сейчас устала, мама хочет поспать". Ведь он не понимает – ему нужна мама. Но мы об этом мечтали. Мы счастливы, хотя и знаем, что будет очень трудно, но настроены позитивно,

– рассказала артистка.

Напомним, Светлана Тарабарова впервые стала мамой 9 сентября 2018 года. У супругов родился сын Иван.