Популярная итальянская блогерша Кьяра Ферраньи беременна. Инфлюэнсер сообщила радостную новость в своем Инстаграме.

На опубликованном кадре позировал сын Кьяры Ферраньи Лео со снимком, которое было сделано на ультразвуковом исследовании.

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Наша семья становится больше. Лео станет старшим братом,

– написала Ферраньи в заметке.

Итальянская блогерша состоит в браке с рэпером Fedez. У супругов 19 марта 2018 года родился первенец Леоно, который уже стал настоящей звездой соцсетей покорил сердца миллионной армии поклонников.

"Я никогда не испытывала таких сильных чувств, это были лучшие слезы счастья в моей жизни, и теперь все муки последних месяцев кажутся мне просто сном", – написала Ферраньї после рождения сына.

За жизнью 33 - летней Кьяры Ферраньи следит в Инстаграме более 21 миллиона поклонников, поэтому такую радостную новость фанаты восприняли очень позитивно.

"Это отличные новости", "Ну наконец. Я так этого ждала", "Кьяра, я просто плачу", "Невероятные новости", "Я очень рада и счастлива за вас", – писали подписчики в комментариях.

Блогерша не опубликовала в соцсети своего теперешнего срока поэтому, вероятно, она еще находится на первых месяцах беременности.