Популярна італійська блогерка К'яра Ферраньї вагітна. Інфлюенсерка повідомила радісну новину у своєму інстаграмі.

На опублікованому кадрі позував син К’яри Ферраньї Лео зі знімком, яке було зроблене на ультразвуковому дослідженні.

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Наша сім’я стає більшою. Лео стане старшим братом,

– написала Ферраньї у дописі.

Італійська блогерка перебуває у шлюбі з репером Fedez. У подружжя 19 березня 2018 року народився первісткок Леоно, який вже став справжньою зіркою соцмереж підкорив серця мільйонної армії прихильників.

"Я ніколи не відчувала таких сильних почуттів, це були найкращі сльози щастя в моєму житті, і тепер всі муки останніх місяців здаються мені просто сном", – написала Ферраньї після народження сина.

За життям 33-річної К’яри Ферраньї слідкує в інстаграмі понад 21 мільйон прихильників, тож таку радісну новину фанати сприйняли неабияк позитивно.

"Це чудові новини", "Ну нарешті. Я так цього чекала", "К’яра, я просто плачу", "Неймовірні новини", "Я дуже рада і щаслива за вас", – писали підписники в коментарях.

Блогерка не опублікувала в соцмережі свого теперішнього стану, тож, ймовірно, вона ще перебуває на перших місяцях вагітності.