35-летняя киноактриса, сыгравшая одну из главных ролей в популярном фильме 2000-х "Школьный мюзикл", станет мамой! Радостной вестью она поделилась в сети, где продемонстрировала округлый живот.

Своего первого ребенка Эшли Тисдейл ожидает от 38-летнего музыканта Кристофера Френча, с которым состоит в браке 7 лет. Женщина опубликовала в инстаграме милое фото, на котором в красивом белом платье обнимает свой живот. Сначала ее взгляд устремлен на любимого, а потом – на малышку, которая растет в животе актрисы.

К слову Кайя Гербер и Синди Кроуфорд снялись в совместной фотосессии: миловидные фото



Эшли Тисдейл и Кристофер Френч впервые станут родителями / Instagram / @ashleytisdale



Эшли Тисдейл и Кристофер Френч впервые станут родителями / Instagram / @ashleytisdale

На инстаграм-странице будущего папаши также появилось чувственное фото, на котором мужчина нежно обнимает жену за плечи позади нее.

Пару снимков Эшли решила не подписывать, поскольку все и так понятно. Но за нее взялись это делать ее фанаты, среди которых нашлись и звезды Голливуда. Одна из таких – коллега по фильму "Школьный мюзикл" Ванесса Хадженс: "Просто невероятно мило!" К поздравлениям также присоединилась другая актриса – Эмма Робертс, которая тоже недавно заявила о своей первой беременности.

Что известно об Эшли Тисдейл?

Напомним, что Эшли и Кристофер начали встречаться в конце 2012 года, а через восемь месяцев после этого объявили о своей помолвке. Свадьбу актриса и музыкант сыграли в сентябре 2014 года.

Киноактриса давно не снимается в кино: последний фильм с ее участием вышел в 2013 году. Кроме кино, Эшли в свое время занималась музыкой и продюсированием, но также сейчас отложила свои карьерные планы на второй план.



Эшли Тисдейл (блондинка) в фильме " Школьный мюзикл" / Фото IMDb